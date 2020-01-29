«У нас сегодня там находятся около 10 тыс. наших граждан. Это и наши студенты, это и люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем установленную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии», — добавил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что «пока никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет».
Кроме того, Данилов добавил, что в случае необходимости власти будут рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан.