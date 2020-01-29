«Лук. Обложение и потребление лука для профилактики простуд и гриппа не имеют никакого научного обоснования. Оксолиновая мазь. Ее противовирусный эффект недоказанный, кроме того ее применение может даже повысить шансы заболеть», — написала она.
По ее словам, от короновируса, как и от обычной простуды или гриппа, не помогут БАДы, иммуномодуляторы, гомеопатия и защитные маски.
Она отметила, что маски необходимо надевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях, или тем, кто осуществляет оперативные вмешательства.
Они не предназначены для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути. То есть маска не защищает от болезней тех, кто собственно ее надевает.