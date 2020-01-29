В Ивано-Франковске с почестями похоронили главу Ивано-Франковской станицы Галицкого братства воинов дивизии СС «Галичина» Михаила Мулика. Об этом в среду, 29 января, сообщило издание «Вікна»

Михаил Мулик скончался 25 января на сотом году жизни. Почтить память бывшего представителя «Галичины» собрались сотни горожан, а также представители местной власти и ветераны.

Битва за Броды: как Первый Украинский фронт разгромил дивизию «Галичина» © encyclopedia.mil.ru Александра Сыча, Мулик был «патриотичным и украиноцентричным» воином.

«Это банально звучит, но таких людей нам будет очень недоставать. Особенно, когда в государстве такое нигилистическое отношение к украинской идентичности, украинской истории и духа. А Михаил Иванович был именно таким носителем духа, истории и идентичности», — сказал Сыч.

Михаил Мулик родился в 1920 году в Тернопольской области. В 1943 году он вступил в ряды СС «Галичина», где служил радистом. В 1944 году участвовал в бою под Бродами — битве между 13-м корпусом 4-й танковой армии вермахта и войсками 1-го Украинского фронта, попал в советский плен. После распада СССР организовал братство бывших членов «Галичины».