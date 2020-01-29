«В "Нафтогазе" в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, относительно захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым», — говорится в сообщении.
Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что компания подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги.
НАК требует обязать Россию выплатить более $7 млрд компенсации за потерю возможности использовать свое имущество в Крыму.