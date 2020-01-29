Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Об этом 29 января сообщается на сайте компании

«В "Нафтогазе" в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, относительно захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым», — говорится в сообщении.

Витренко не исключает, что может возглавить «Нафтогаз» © Facebook/Сергій Лещенко Юрий Витренко рассказал, что компания подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги.

НАК требует обязать Россию выплатить более $7 млрд компенсации за потерю возможности использовать свое имущество в Крыму.