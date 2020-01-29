«В медиа, социальных сетях и даже в моих личных сообщениях нарастает новая волна паники из-за уханского вируса. И на ней уже готовы зарабатывать мошенники… Прежде всего, сохраняйте спокойствие. Никакого апокалипсиса от уханского вируса не предвидится», — написала она.
Супрун напомнила, чтобы защититься, рекомендуется часто и тщательно мыть руки водой с мылом, не касаться грязными руками глаз, носа или рта, избегать тесного контакта с больными людьми.
Также она отметила, что советы по потреблению витаминов, БАДов или иммуномодуляторов, чтобы поднять иммунитет, или же выходить из дома только в защитной маске — лишняя паника или попытка нажиться на растерянности людей.
Кроме того, Супрун решила уточнить, что коронавирусом невозможно заразиться от почтовых посылок и экзотических фруктов.