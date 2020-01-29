Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала советы о том, как уберечься от заражения уханьским коронавирусом и призвала беречь психическое здоровье. Об этом вечером 28 января она написала в Facebook

«В медиа, социальных сетях и даже в моих личных сообщениях нарастает новая волна паники из-за уханского вируса. И на ней уже готовы зарабатывать мошенники… Прежде всего, сохраняйте спокойствие. Никакого апокалипсиса от уханского вируса не предвидится», — написала она.

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Также она отметила, что советы по потреблению витаминов, БАДов или иммуномодуляторов, чтобы поднять иммунитет, или же выходить из дома только в защитной маске — лишняя паника или попытка нажиться на растерянности людей.

Кроме того, Супрун решила уточнить, что коронавирусом невозможно заразиться от почтовых посылок и экзотических фруктов.