В Харьковскую инфекционную больницу с пневмонией попал студент из Китая. Об этом со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации сообщило издание Status Quo

«Две недели назад в Харьковскую областную инфекционную больницу действительно поступил китайский студент с пневмонией. На данный момент он выздоровел и готовится к выписке», — отметили в пресс-службе.

Ученые из Гонконга изобрели вакцину от опасного китайского коронавируса © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

По состоянию на 28 января в регионе не было зарегистрировано случаев заражения китайским коронавирусом.

Во всем мире, по данным на 29 января, коронавирусом nCov 2019 заразились 5974 человека, 132 скончались. Днем ранее Китай сообщал о 106 погибших, а 27 января — о 80.

Вирус быстро распространяется по миру: случаи заболевания уже были зарегистрированы в ряде стран, в числе которых США, Канада, Франция, Южная Корея и Япония.