«Две недели назад в Харьковскую областную инфекционную больницу действительно поступил китайский студент с пневмонией. На данный момент он выздоровел и готовится к выписке», — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что коронавирус у пациента не подтвержден.
По состоянию на 28 января в регионе не было зарегистрировано случаев заражения китайским коронавирусом.
Во всем мире, по данным на 29 января, коронавирусом nCov 2019 заразились 5974 человека, 132 скончались. Днем ранее Китай сообщал о 106 погибших, а 27 января — о 80.
Вирус быстро распространяется по миру: случаи заболевания уже были зарегистрированы в ряде стран, в числе которых США, Канада, Франция, Южная Корея и Япония.