Врачи не подтвердили подозрения на китайский коронавирус у госпитализированного под Минском дольнобойщика. Об этом в среду, 29 января, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Белоруссии Юлия Бородун, передает Sputnik Беларусь

Информация о возможном заражении дальнобойщика, который попал в больницу с симптомами заболевания, накануне появилась в соцсетях и популярных Telegram-каналах.

«Был в Манчжурии, 11-го уехал оттуда. Ехал только по России. Там ему померили температуру — 37,1. Сейчас 36. Отдыхает в боксе», — рассказала Бородун.

По словам представителя Минздрава, коронавирус у мужчины не подтвердился.

Тесты для определения коронавируса прибудут на Украину в ближайшие недели - Минздрав © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что китайским коронавирусом во всем мире заразились 5974 человека, 132 скончались. Днем ранее Китай сообщал о 106 погибших, а 27 января — о 80.

Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.

Коронавирус уже распространился на ряд стран — Австралию, Канаду, Францию, Гонконг, Макао, Малайзию, Японию, Сингапур, Южную Корею, Тайвань, Таиланд, США и Вьетнам и Камбоджу.