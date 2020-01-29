Информация о возможном заражении дальнобойщика, который попал в больницу с симптомами заболевания, накануне появилась в соцсетях и популярных Telegram-каналах.
«Был в Манчжурии, 11-го уехал оттуда. Ехал только по России. Там ему померили температуру — 37,1. Сейчас 36. Отдыхает в боксе», — рассказала Бородун.
По словам представителя Минздрава, коронавирус у мужчины не подтвердился.
Отмечается, что в Белоруссии в настоящий момент введен двойной контроль и усилены меры профилактики, хотя ни одного случая заболевания китайским коронавирусом пока не регистрировалось.
Ранее сообщалось, что китайским коронавирусом во всем мире заразились 5974 человека, 132 скончались. Днем ранее Китай сообщал о 106 погибших, а 27 января — о 80.
Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.
Коронавирус уже распространился на ряд стран — Австралию, Канаду, Францию, Гонконг, Макао, Малайзию, Японию, Сингапур, Южную Корею, Тайвань, Таиланд, США и Вьетнам и Камбоджу.