Посольство США в Дании заявило, что концлагерь Освенцим в Польше освободили якобы американские солдаты, а не Красная армия, но затем признало ошибку и извинилось. Об этом пресс-служба диппредставительства написала в Twitter 28 января

«Не Красная армия». Der Spiegel рассказал, кто «на самом деле» освободил Освенцим, но потом извинился © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В связи с этим американское посольство в Дании сообщило, что 75 лет назад «американские солдаты освободили лагерь Аушвиц-Биркенау», завершив пост хештегом «We remember» (англ. «Мы помним»).

Однако уже спустя день после волны возмущения в сети сотрудники посольства все же поправили информацию и извинились, пояснив, что сделали это «по неосторожности».

«Вчера мы по неосторожности написали, что Освенцим-Биркенау был освобожден американскими войсками. Это были, конечно, советские солдаты. Мы признаем важный вклад всех союзных сил во время Второй мировой войны и чтим 6 миллионов евреев, погибших во время Холокоста», — говорится в сообщении.

При этом первоначальный твит не был удален и по-прежнему доступен в аккаунте.

I går skrev vi ved en fejl, at Auschwitz-Birkenau blev befriet af amerikanske soldater. Det var selvfølgeligt sovjetiske soldater. Vi anerkender alle de allierede styrkers vigtige bidrag under Den Anden Verdenskrig og mindes de 6 millioner jøder, der døde under Holocaust. — U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) January 28, 2020

Стоит отметить, что аналогичную оплошность допустил и немецкий журнал Der Spiegel, который 27 января опубликовал в Twitter пост о том, что концлагерь Освенцим на территории современной Польши якобы освободили американские военные, а не красноармейцы.

Из-за разразившегося скандала издание также извинилось за ошибку и отредактировало сообщение.

Освенцим был освобожден 27 января 1945 года войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Ивана Петрова в ходе Висло-Одерской операции. Войска США в это время отступали в Арденнах и Эльзасе и даже не пересекли границу с Германией.