Новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Об этом сообщил на днях замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, профессор Владимир Чуланов, передает «Фармацевтический вестник»

«В городе карантин, людей почти нет». Рассказ туриста об отдыхе в китайском Хайнане, где бушует коронавирус © antonzubov.ru коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.

По его словам, это обусловлено несколькими факторами: передачей вируса воздушно-капельным путем; высоким темпом прироста заболеваемости; возникновением новых случаев заражения в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами; завозом вируса в 16 стран; высокой активностью миграции населения между Россией и Китаем.

По состоянию на 28 января число жертв коронавируса превысило 100 человек. Всего заражены 4 тысячи 677 человек. Помимо Китая больных обнаружили еще более чем в десяти странах.