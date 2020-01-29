Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
По его словам, это обусловлено несколькими факторами: передачей вируса воздушно-капельным путем; высоким темпом прироста заболеваемости; возникновением новых случаев заражения в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами; завозом вируса в 16 стран; высокой активностью миграции населения между Россией и Китаем.
По состоянию на 28 января число жертв коронавируса превысило 100 человек. Всего заражены 4 тысячи 677 человек. Помимо Китая больных обнаружили еще более чем в десяти странах.