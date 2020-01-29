Ученые из Гонконга создали вакцину от китайского коронавируса nCov 2019. Об этом 28 января сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям Юэна Квок-Юнга

Вакцина уже готова, однако ученым понадобится время для того, чтобы провести необходимые тесты.

Названо количество погибших от китайского коронавируса © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

По последней информации, коронавирусом nCov 2019 во всем мире уже заразились 5974 человека, 132 скончались. С каждым днем количество смертельных случаев увеличивается примерно на 20.

Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.

Коронавирус уже распространился на ряд стран — Австралию, Канаду, Францию, Гонконг, Макао, Малайзию, Японию, Сингапур, Южную Корею, Тайвань, Таиланд, США и Вьетнам и Камбоджу.