Вакцина уже готова, однако ученым понадобится время для того, чтобы провести необходимые тесты.
По словам эксперта, потребуются месяцы для тестирования препарата на животных и еще один год клинических испытаний, прежде чем он станет доступен для пациентов.
По последней информации, коронавирусом nCov 2019 во всем мире уже заразились 5974 человека, 132 скончались. С каждым днем количество смертельных случаев увеличивается примерно на 20.
Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.
Коронавирус уже распространился на ряд стран — Австралию, Канаду, Францию, Гонконг, Макао, Малайзию, Японию, Сингапур, Южную Корею, Тайвань, Таиланд, США и Вьетнам и Камбоджу.