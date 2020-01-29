Следователи по делу убийства журналиста Павла Шеремета подготовили ходатайство к Офису генпрокурора Украины о продлении досудебного следствия еще на четыре месяца - до июня 2020 года. Об этом прокурор по делу Сергей Зузак сообщил Hromadske 29 января

Подозреваемой по делу Шеремета Яне Дугарь заменили круглосуточный домашний арест ночным © РИА Новости, Андрей Старостин | Перейти в фотобанк

«Для установления истины по делу еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе — эксперименты, допросы и т.д.», — сказал Зузак.

По его словам, трое подозреваемых уже получили документ о намерении следователей. У стороны защиты есть пять дней, чтобы подать возражения заместителю генпрокурора. Он должен в течение трех дней рассмотреть ходатайство и возражения и решить, продлевать ли срок следствия или нет.

В то же время адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош сообщил, что уже подал возражение на ходатайство следователя.

«Продолжение до 6 месяцев незаконно — противоречит УПК. Следователем не обоснована необходимость такого продления. То, что они отмечают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продления сейчас срока досудебного расследования. Тем более, что они тянут нарочно с проведением следственных действий», — заявил защитник.

В декабре 2019 года Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета. Так, Печерский суд проводил заседание по избранию меры пресечения Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь. Также под подозрение попали супруги-волонтеры Евгений и Наталья Акастеловы, чья квартира подверглась обыску.