Прокуратура Болгарии объяснила, почему подозреваемый в организации убийства украинской активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) не был задержан правоохранителями сразу при въезде в страну, сообщило на днях агентство BTA

Украина занялась экстрадицией из Болгарии главного подозреваемого в организации убийства Гандзюк © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Руслана Рябошапки, украинская сторона уже работает над экстрадицией главного подозреваемого из Болгарии.

«Украинский гражданин (Левин — ред.) не был задержан при въезде в Болгарию через пограничный контрольно-пропускной пункт в Дуранкулаке, поскольку красное уведомление Интерпола было выпущено позже», — объяснили болгарские прокуроры.

Отмечается, что он был арестован после помощи украинских служб и тайных наблюдений болгарской полиции. Чтобы не быть обнаруженным органами правопорядка, он изменил свою внешность и походку.

Кроме того, в преддверии ареста украинская делегация во главе с замгенпрокурора Украины прибыла в Болгарию и провела встречу с генпрокурором Болгарии Иваном Гешевым, нацеленную на улучшение сотрудничества между прокуратурами двух стран.

Левин находится в красном списке Интерпола по обвинению в нападении с применением кислоты, которое привело к смерти секретаря исполнительного комитета Херсонского горсовета 31 июля 2018 года Гандзюк. В настоящее время задержанному запрещен выезд из Болгарии, а власти Болгарии должны начать процедуру его экстрадиции.