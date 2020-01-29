Фигурант споров об импичменте президенту США Дональду Трампу Лев Парнас попросил суд разрешить ему посетить процесс по импичменту в сенате. Об этом говорится в документах суда, передает 29 января РИА Новости

Суд рассказал, как именно бизнесмены Парнас и Фруман проворачивали свои дела © grad.ua разрешил, однако Парнас все равно вряд ли сможет посетить заседание из-за правил сената.

Парнас — знакомый личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Вместе с другим знакомым Джулиани Игорем Фруманом он, предположительно, мог оказывать влияние на политические процессы на Украине.

Демократы объявили импичмент Трампу в палате представителей, дело слушается в сенате. Парнас оказался под судом за предполагаемые нарушения законов о финансировании предвыборных кампаний, ему грозит многолетнее заключение. Парнас заявил, что с ведома Трампа помогал отстранению от службы посла США на Украине Мари Йованович. В доказательство он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.

Адвокаты Парнаса подали в суд просьбу о том, чтобы Парнас посетил в среду Вашингтон и наблюдал с галереи за заседанием в сенате.

Судья подписал распоряжение, в котором разрешил Парнасу поехать в Вашингтон, но запретил снимать GPS-браслет.

Вместе с тем, как следует из документов защиты, демократы в сенате хоть и предоставили Парнасу приглашение, но не стали делать для него исключение из правил о ношении электроники. Любые электронные устройства на слушаниях по импичменту запрещены.

Граждане США Парнас, Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое — выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.