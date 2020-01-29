Министерство здравоохранения Украины на следующей неделе ожидает поставку в страну тестов для определения нового коронавируса. Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передают «Украинские новости» 28 января

Минздрав Украины анонсировал появление тест-систем для ускорения диагностики коронавируса © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Дмитрий Коваль анонсировал появление на Украине тест-систем для ускорения диагностики коронавируса.

«Мы надеемся, что уже на следующей неделе или через неделю мы сможем получить такие наборы и проводить диагностику на национальном уровне в референс-лабораториях Центра общественного здоровья», — сказал Кузин.

Он уточнил, что один набор предполагает проведение 100 исследований — по три на человека. Таким образом, диагностические комплекты позволят протестировать на коронавирус 120 человек.

По словам гендиректора ЦОЗ, украинская сторона уже договорилась о поставке четырех комплектов оборудования. Откуда должны поступить тесты для определения коронавируса, не уточняется.

Тем временем все четыре зафиксированные на Украине случая подозрения на китайский коронавирус не подтвердились — у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В.

В то же время суммарное число жертв от коронавируса в Китае достигло 106 человек, а заражение обнаружили у более 1,7 тысячи человек.