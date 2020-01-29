Украинское судно село на мель на Дунае в северной Болгарии (из-за низкого уровня воды) и заблокировало речное судоходство. Об этом 28 января сообщает Reuters

Затонувший у Одессы танкер не подавал сигнала SOS, так как судно было обесточено - механик © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк застряли еще 15 судов, которые пытались вывести украинское судно.

Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован за несоблюдение 22-дециметрового ограничения глубины (судно прошло с осадкой 23 дециметра).

Дунай является важным транспортным маршрутом для нефтепродуктов, а также для восточноевропейского экспорта зерна в Западную Европу. Какие грузы перевозили застрявшие корабли — неизвестно.