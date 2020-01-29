По словам представителя Морского агентства Болгарии, в связи с инцидентом в районе города Белене застряли еще 15 судов, которые пытались вывести украинское судно.
Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован за несоблюдение 22-дециметрового ограничения глубины (судно прошло с осадкой 23 дециметра).
Дунай является важным транспортным маршрутом для нефтепродуктов, а также для восточноевропейского экспорта зерна в Западную Европу. Какие грузы перевозили застрявшие корабли — неизвестно.