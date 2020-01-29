В раскрутку скандала с «прослушкой» совещания премьер-министра Алексея Гончарука очень активно включились люди, связанные с группой «Приват» (Коломойского-Боголюбова-Мартынова). Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Корнилов: Гончарук в Давосе представил бандеровскую кричалку для инвесторов © РИА Новости, Владимир Трефилов

Не забудем и о том, продолжил Слободчук, что уже около года кандидатом в премьер-министры себя считает глава МВД Арсен Аваков, который говорил иностранным политикам, что гарантирует продажу земли, приватизацию и прочие вещи, которые интересуют иностранных капиталистов.

По его мнению, отставка не удалась именно потому, что заинтересованные иностранные игроки в лице Джорджа Сороса, Госдепа США и иностранных компаний, нацеленные на приватизации-концессии, — не дали отмашку на увольнение Гончарука.

Но если такие скандалы будут продолжаться, вопрос об отставке Гончарука рано или поздно снова будет поставлен, заключил собеседник издания.