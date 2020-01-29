«Это одна из групп влияния, заинтересованных в том, чтобы снять Гончарука или хотя бы договориться об увеличении своего «пакета министров», — у них сейчас два портфеля в Кабмине, а они надеются выторговать больше, да и губернаторов себе ещё добавить», — сказал эксперт.
Не забудем и о том, продолжил Слободчук, что уже около года кандидатом в премьер-министры себя считает глава МВД Арсен Аваков, который говорил иностранным политикам, что гарантирует продажу земли, приватизацию и прочие вещи, которые интересуют иностранных капиталистов.
По его мнению, отставка не удалась именно потому, что заинтересованные иностранные игроки в лице Джорджа Сороса, Госдепа США и иностранных компаний, нацеленные на приватизации-концессии, — не дали отмашку на увольнение Гончарука.
Но если такие скандалы будут продолжаться, вопрос об отставке Гончарука рано или поздно снова будет поставлен, заключил собеседник издания.