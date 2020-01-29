По предварительным данным 1 февраля Минск должен посетить с официальным визитом госсекретарь США Майк Помпео, во время которого белорусский лидер Александр Лукашенко постарается заручиться поддержкой Вашингтона в нефтегазовых спорах с РФ. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Эксперт объяснил, как отреагирует Россия, если Белоруссия пойдет по пути Украины © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Учитывая то, что в год президентских выборов в Белоруссии решаются сложные вопросы, которые требуют дополнительных затрат, продолжил политолог, это обернется серьезной нагрузкой на бюджет, что может привести к падению доходов населения.

И если на фоне нерешенных споров с Москвой экономическая ситуация в Белоруссии будет ухудшаться, указал Болкунец, это может привести в том числе к неблагоприятным последствиям для власти и массовыми акциями протестов.

И если Лукашенко изъявит желание идти на выборы, а население увидит, что ничего не происходит, оно задастся вопросом, зачем нам такой президент, если он не сможет наладить отношения со своим ближайшим союзником Москвой, заключил собеседник издания.