«Я думаю, что перед его визитом белорусские власти уже заготовили флаги и предполагаю, что на встрече с ним Лукашенко будет упрашивать Америку помочь в противостоянии с Россией. Но Америка деньгами не поможет, однако морально поддержать может», — сказал эксперт.
Учитывая то, что в год президентских выборов в Белоруссии решаются сложные вопросы, которые требуют дополнительных затрат, продолжил политолог, это обернется серьезной нагрузкой на бюджет, что может привести к падению доходов населения.
И если на фоне нерешенных споров с Москвой экономическая ситуация в Белоруссии будет ухудшаться, указал Болкунец, это может привести в том числе к неблагоприятным последствиям для власти и массовыми акциями протестов.
И если Лукашенко изъявит желание идти на выборы, а население увидит, что ничего не происходит, оно задастся вопросом, зачем нам такой президент, если он не сможет наладить отношения со своим ближайшим союзником Москвой, заключил собеседник издания.