Медведчук 23 января презентовал идею парламентского диалога в нормандском формате в Париже. Тогда, в частности, представители Сената и Национального собрания Франции поддержали его инициативу.
«И после этого будет общая встреча делегаций парламентов, которые поддерживают эту инициативу, направленную на мирное урегулирование в Донбассе, в Страсбурге», — сказал он после обсуждения этой инициативы с немецкими парламентариями в Берлине.
Политик добавил, что в течение дня обсудил идею парламентского диалога ради мира с представителями власти Германии, отметив, что она получила поддержку.
По его словам, и на встречах с представителями социал-демократов, и на встрече с христианскими демократами, и на встрече с представителями «Альтернативы для Германии» дискуссия была очень продуктивной.
Медведчук также сообщил, что в начале апреля тема решения конфликта в Донбассе будет поднята в рамках международной конференции в столице Белоруссии.