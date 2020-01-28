Идея работы стран Нормандской четверки (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне парламентов будет представлена украинской стороной в Госдуме. Об этом во вторник 28 января заявил один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина»

«Это перебор даже для Украины» — Медведчук о передаче «Укрзализницы» немцам © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

«И после этого будет общая встреча делегаций парламентов, которые поддерживают эту инициативу, направленную на мирное урегулирование в Донбассе, в Страсбурге», — сказал он после обсуждения этой инициативы с немецкими парламентариями в Берлине.

Политик добавил, что в течение дня обсудил идею парламентского диалога ради мира с представителями власти Германии, отметив, что она получила поддержку.

По его словам, и на встречах с представителями социал-демократов, и на встрече с христианскими демократами, и на встрече с представителями «Альтернативы для Германии» дискуссия была очень продуктивной.

Медведчук также сообщил, что в начале апреля тема решения конфликта в Донбассе будет поднята в рамках международной конференции в столице Белоруссии.