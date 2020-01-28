Отставки нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука хотят представители нескольких групп влияния в украинской политике. Об этом в недавнем в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политтехнолог Сергей Слободчук

В январе на Украине разразился политический скандал после публикации «прослушки» с закрытого совещания главы Кабмина с членами правительства.

На них человек с голосом, похожим на голос премьера, рассказывает о некомпетентности президента Владимира Зеленского.

«Мы видим, что в раскрутку скандала с «прослушкой» очень активно включились люди, связанные с группой «Приват» Коломойского-Боголюбова-Мартынова. Это одна из групп влияния, заинтересованных в том, чтобы снять Гончарука или хотя бы договориться об увеличении своего «пакета министров», — у них сейчас два портфеля в Кабмине, а они надеются выторговать больше, да и губернаторов себе ещё добавить», — рассказал Слободчук.