Использовать вакцину в борьбе с заболеванием можно будет лишь после клинических испытаний. На то, чтобы протестировать препарат на животных, уйдут месяцы.
К испытаниям на людях перейдут в лучшем случае лишь в следующем году, утверждают исследователи. Разработку вакцин против коронавируса ведут также в центральной части Китая и в США.
По состоянию на 28 января эпидемия унесла жизни 106 человек, всего медики зафиксировали боле 4,5 тысячи случаев нового заболевания.
Первый случай заболевания зафиксировали в декабре прошлого года. Источником вируса стало мясо диких животных, купленное на рынке морепродуктов в Ухани.