В Гонконге создали вакцину против коронавирса нового типа, который стал причиной эпидемии пневмонии в Китае. Об этом 28 января со ссылкой на азиатские СМИ сообщил Интерфакс

Использовать вакцину в борьбе с заболеванием можно будет лишь после клинических испытаний. На то, чтобы протестировать препарат на животных, уйдут месяцы.

К испытаниям на людях перейдут в лучшем случае лишь в следующем году, утверждают исследователи. Разработку вакцин против коронавируса ведут также в центральной части Китая и в США.

«В городе карантин, людей почти нет». Рассказ туриста об отдыхе в китайском Хайнане, где бушует коронавирус © antonzubov.ru

Первый случай заболевания зафиксировали в декабре прошлого года. Источником вируса стало мясо диких животных, купленное на рынке морепродуктов в Ухани.