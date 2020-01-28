Идея Варшавы о том, что Россия, как и Германия должна заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне, связана с тем, что у польских властей кончаются западные транши в размере 75 млрд евро. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в недавнем эфире телеканала «Россия 1»

«Сами были антисемитами». Яков Кедми объяснил, почему Запад не стал освобождать Освенцим © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

К этим требования, отметил эксперт, также прилагается традиционная для Польши русофобия, которая хотела бы получить деньги за ненависть к России, говоря о том, что Россия вместе с Германией начали Вторую мировую войну, требуя заплатить обе страны.

Цинизм этой ситуации состоит в том, добавил Кедми, что для Варашавы не важно, что именно СССР восстанавливал Польшу, что он обеспечивал ее деньгами, и чьи солдаты погибли, чтобы её освободить.