«В мире установилась такая традиция, это началось с Украины, потом перебросилось на Польшу. Украина, когда она выдумала этот «голодомор», геноцид украинского народа, и теперь, как евреи получили за геноцид, давайте и мы получим. Польша пошла дальше», — пояснил эксперт.
К этим требования, отметил эксперт, также прилагается традиционная для Польши русофобия, которая хотела бы получить деньги за ненависть к России, говоря о том, что Россия вместе с Германией начали Вторую мировую войну, требуя заплатить обе страны.
Цинизм этой ситуации состоит в том, добавил Кедми, что для Варашавы не важно, что именно СССР восстанавливал Польшу, что он обеспечивал ее деньгами, и чьи солдаты погибли, чтобы её освободить.