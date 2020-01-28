Евросоюз, вскоре исключит из своего санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра. Об этом 28 января сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники

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«Я слышал, что Киев должен делать больше. В будущем возможны снятия ограничений и с остальных украинских экс-чиновников», — добавил Джозвяк.

Санкции против экс-президента Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств ЕС ввел в марте 2014 года. Со временем Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников за недостаточные доказательства против них от украинского следствия.

Последний раз ЕС продолжал санкции против Януковича и его соратников 4 марта 2019 году. В обнародованном решении, помимо Виктора Януковича, содержались фамилии 11 его соратников. Санкции действуют до 6 марта 2020 года, а значит в ближайшее время ЕС примет решение об их пересмотре.