По его словам, Нацгвардия будет выполнять задачи войсковой разведки.
«Войсковая разведка — это обычно разведка тактического уровня, условно говоря, войсковая — та, что осуществляется войсками. Ее ведут все — танкисты, десантники, пехота, все ведут войсковую разведку», — сказал Красный.
Согласно законопроекту о разведке, который парламент одобрил в первом чтении, НГУ не имеет права быть органом разведки.
При этом Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.