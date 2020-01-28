Нацгвардия Украины (НГУ) будет привлекаться к разведывательным операциям в зоне операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом 28 января на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Николай Красный, передает РБК-Украина

По его словам, Нацгвардия будет выполнять задачи войсковой разведки.

«Войсковая разведка — это обычно разведка тактического уровня, условно говоря, войсковая — та, что осуществляется войсками. Ее ведут все — танкисты, десантники, пехота, все ведут войсковую разведку», — сказал Красный.

Аваков пообещал, что Нацгвардия Украины будет готова к любым сценариям мира © Facebook, Арсен Аваков

При этом Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.