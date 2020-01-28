В том, что Союзное государство строится медленнее, чем хотелось бы, больше ответственности лежит на белорусской стороне, которая в последнее время фетишизирует понятие «суверенитета». Об этом рассказал политолог Кирилл Аверьянов-Минский в интервью изданию Украина.ру

Он уже заканчивается. Политолог Аверьянов-Минский о нефтегазовом конфликте Москвы и Минска © Скриншот с видео Украина.ру

«В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что о единой валюте не может идти речь, и отверг всяческую политическую составляющую союзной интеграции», — привел пример Аверьянов-Минский.

Политолог при этом выразил надежду, что российское руководство найдет подход к белорусскому лидеру и сумеет убедить его в том, что ограничение белорусского суверенитета в пользу Союзного государства принесет пользу Белоруссии.