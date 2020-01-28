Любая интеграция в объединения вроде Союзного государства или Евросоюза, продолжил эксперт, предполагает некоторое уменьшение национального суверенитета, однако Минск категорически против этого и отвергает различные предложения Москвы.
«В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что о единой валюте не может идти речь, и отверг всяческую политическую составляющую союзной интеграции», — привел пример Аверьянов-Минский.
Политолог при этом выразил надежду, что российское руководство найдет подход к белорусскому лидеру и сумеет убедить его в том, что ограничение белорусского суверенитета в пользу Союзного государства принесет пользу Белоруссии.