Грузопотоки из России, проходящие через латвийские порты, сокращаются, поэтому в Латвии с нетерпением ждут сотрудничества с Белоруссией, у которой нет выхода к морю.
«Было бы хорошо, если бы некоторые терминалы находились в собственности государства. Белорусская сторона тоже привыкла работать с государственными структурами. Надо смотреть, можем ли мы вложить средства. Если есть грузы, готовность их отправлять, но нет терминала, где их можно было бы обслуживать, государство готово рассмотреть вопрос о таких инвестициях», — сказал Линкайтс.
Министр отметил, что страна имеет возможность переваливать нефтепродукты и нефть для Белоруссии по двум
направлениям. Соответствующие терминалы находятся в Риге и Вентспилсе.
Минск, в свою очередь, ищет пути поставок нефти из Норвегии через Балтику, чтобы уменьшить свою зависимость от России, но крупнейший вентспилский портовый терминал «Ventspils nafta termināls» отказался работать с белорусами.