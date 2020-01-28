Белорусские призывники могут служить в армии периодами по полтора-два месяца. С такой идеей выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает 28 января Telegram-канал «Пул Первого»

Москва-Минск - незавершенный транзит. О чем Путин будет говорить с Лукашенко в Сочи © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Лукашенко напомнил, как ранее он предлагал отправлять молодых аграриев в армию зимой, а другие категории призывников — летом. Таким образом каждый раз молодые белорусы будут проводить в казармах не более двух месяцев.

«То есть в оптимальный период отлучаться на военную подготовку. И реально научить — хотя бы в территориальной обороне служить при необходимости», — говорится в сообщении.

В итоге президент поручил проработать этот вопрос и выработать оптимальный вариант.