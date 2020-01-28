Чиновники на встрече с главой государства предложили ввести отсрочку для молодых специалистов из сельского хозяйства.
Лукашенко напомнил, как ранее он предлагал отправлять молодых аграриев в армию зимой, а другие категории призывников — летом. Таким образом каждый раз молодые белорусы будут проводить в казармах не более двух месяцев.
«То есть в оптимальный период отлучаться на военную подготовку. И реально научить — хотя бы в территориальной обороне служить при необходимости», — говорится в сообщении.
В итоге президент поручил проработать этот вопрос и выработать оптимальный вариант.