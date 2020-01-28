Премьер считает, что именно поэтому важно синхронизировать политику со странами-членами ЕС, в частности, и в рамках «Европейского зеленого соглашения».
«Предложил сегодня Франсу Тиммермансу, Вице-президенту Еврокомиссии по вопросам Европейского зеленого соглашения, начать диалог относительно развития совместной дорожной карты в этом направлении», — отметил Гончарук.
По словам премьера, амбиция Украины — трансформировать страну в сильную конкурентную экономику с цифровизованной и энергоэффективной промышленностью, высокоразвитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни для людей.