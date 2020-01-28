Программа правительства предусматривает амбициозную цель — через пять лет Украина будет соответствовать критериям членства в ЕС. Об этом 28 января заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram

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