Витренко задали вопрос о том, есть ли решение в вопросе премий топ-менеджмента «Нафтогаза».
«Нет. Мне об этом ничего неизвестно, и мне ничего не выплачивали. Хотя по трудовому контракту должны выплачивать — там это четко определено. Решение по этим премиям принималось не сейчас, а в июне 2018 года, то есть по этому же принятому решению, которое уже заложено в контракты, должны автоматически выплачиваться определенные суммы. Но еще не выплачивались», — ответил он.
По его словам, премия должна начисляться из суммы до 2,56 млрд долларов и составит примерно 26 миллионов долларов.