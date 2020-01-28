Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко утверждает, что не получил премию в размере 1% за выигранное дело против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Об этом 28 января он рассказал в интервью «Главкому»

Топ-менеджеры «Нафтогаза» получат 700 млн гривен премии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Нет. Мне об этом ничего неизвестно, и мне ничего не выплачивали. Хотя по трудовому контракту должны выплачивать — там это четко определено. Решение по этим премиям принималось не сейчас, а в июне 2018 года, то есть по этому же принятому решению, которое уже заложено в контракты, должны автоматически выплачиваться определенные суммы. Но еще не выплачивались», — ответил он.

По его словам, премия должна начисляться из суммы до 2,56 млрд долларов и составит примерно 26 миллионов долларов.