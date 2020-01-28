Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины преподавателю Одесского колледжа экономики и командиру отряда Госслужбы по ЧС, погибшим в пожаре в здании. Об этом свидетельствует указ президента № 20/2020, опубликованный во вторник, 28 января

Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (посмертно) присвоено преподавателю высшей математики и информационных дисциплин Анне Бортюк. Полиция выдвинула второе подозрение по факту пожара в одесском колледже © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергею Шатохину — командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщику службы гражданской защиты. Согласно указу, оба удостоены званий «за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара». Утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар. В результате погибли 16 человек, пострадали более 30.