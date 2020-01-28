Сборные, уже завоевавшие путевки в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, назвали места расположения своих базовых лагерей на период турнира. Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА

Так, команды из группы А расположились в Италии и Азербайджане: Турция и Уэльс предпочли Баку, Швейцария остановилась в Риме, а Италия — в Коверчано.

В группе В Россия и Финляндия выбрали российские Новогорск и Репино, сборная Бельгии обосновалась в своем родном Тюбизе, а Дании — в датском Хельсингере.

Команда Украины переехала в румынский Бухарест, другие сборные из группы С будут базироваться у себя на родине: Австрия в Зеефельде, а Нидерланды — в Зейсте.

Украина впервые примет участие в чемпионате Европы по вождению трамваев © Дмитрий Жеман / facebook D команды выбрали британскую «прописку»: сборная Англии будет квартировать в Бертон-апон-Трент, а сборные Чехии и Хорватии остановятся в шотландских городах Керри и Сент-Андрюс соответственно.

В группе Е две команды предпочли Ирландию — Швеция (Мейнут) и Польша (Портмарнок), Испания же предпочла свой Лас-Росас-де-Мадрид.

И, наконец, в группе F Франция займет свой Клерфонтен-ан-Ивелин, Германия — немецкий Херцогенаурах, а Португалия переберется в столицу Венгрии Будапешт.

Еще четыре участника финального турнира чемпионата Европы 2020 определятся в стыковых матчах в марте.