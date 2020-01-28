Заседание окружного суда Гааги по делу об авиакатастрофе в Донбассе начнется 9 марта этого года.
«В окружной суд Гааги обратилась юридическая фирма. Они заявили, что намерены защищать ответчика по данному делу. Это единственное, что мы знаем. Мы не знаем, будет ли этот подозреваемый участвовать в судебных слушаниях в марте», — рассказал она.
Сообщить имя подозреваемого и название адвокатской конторы Бюнк отказалась.
Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 пассажирами, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту погибли.
Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).
В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.