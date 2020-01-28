Один из четырех подозреваемых в деле о катастрофе малайзийского Boeing 777 в Донбассе воспользуется услугами адвоката на судебном процессе. Об этом 28 января сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк

Заседание окружного суда Гааги по делу об авиакатастрофе в Донбассе начнется 9 марта этого года.

«В окружной суд Гааги обратилась юридическая фирма. Они заявили, что намерены защищать ответчика по данному делу. Это единственное, что мы знаем. Мы не знаем, будет ли этот подозреваемый участвовать в судебных слушаниях в марте», — рассказал она.

Сообщить имя подозреваемого и название адвокатской конторы Бюнк отказалась.

Пристайко заявил об аналогии авиакатастроф МН17 и рейса МАУ под Тегераном © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).

В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.