Жители Донбасса преимущественно утратили надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский проявит себя как миротворец. Об этом донецкий журналист и блогер Рамиль Замдыханов сказал в интервью изданию Украина.ру 28 января

Рамиль Замдыханов об отставке Суркова и украинском ТВ-канале для Донбасса — видео ©

«Я думаю, что большая часть людей в Донбассе за время, прошедшее после выборов на Украине, в Зеленском успели разочароваться, потому что, действительно, ничего не произошло такого, что отличало бы зримо Зеленского от [его предшественника на посту президента Петра] Порошенко», — отметил Замдыханов.

Так, он обратил внимание на то, что интенсивность обстрелов при Зеленском осталась на том же уровне, что и при Порошенко, а по некоторым оценкам, еще и увеличилась.

И, несмотря на то, что часть населения Донбасса по-прежнему возлагает надежду на Зеленского в плане восстановления мира, по мнению журналиста, президент исследует то значение слова «миротворец», которое «больше связано с пресловутым сайтом, чем с истинным значением этого слова».