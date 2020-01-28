Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об изъятии 48 тысяч бутылок суррогатного алкоголя с 8 складов. Об этом сообщается во вторник, 28 января, на сайте ведомства

СБУ блокировала сбыт контрафактной алкогольной продукции в Ровно. Оперативники спецслужбы установили, что трое жителей областного центра закупали суррогат у подпольных производителей из Черниговской области. Подделку хранили в восьми арендованных складах в Киеве, говорится в сообщении.

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Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет почти 163 тыс. долларов. В рамках уголовного дела, открытого по статье «незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» УК Украины, санкция которой предусматривает штраф с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Проводятся следственные действия, устанавливаются источники происхождения контрафакта и лица, причастные к его изготовлению и реализации.