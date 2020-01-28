СБУ блокировала сбыт контрафактной алкогольной продукции в Ровно. Оперативники спецслужбы установили, что трое жителей областного центра закупали суррогат у подпольных производителей из Черниговской области. Подделку хранили в восьми арендованных складах в Киеве, говорится в сообщении.
«Во время обысков по местам хранения фальсификата изъято более 48 тысяч бутылок различной емкости с подготовленной к продаже подделкой, более 2,5 тонны водочной продукции, 200 литров контрафактного коньяка, а также более 800 литров спирта», — добавили в пресс-службе.
Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет почти 163 тыс. долларов. В рамках уголовного дела, открытого по статье «незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» УК Украины, санкция которой предусматривает штраф с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.
Проводятся следственные действия, устанавливаются источники происхождения контрафакта и лица, причастные к его изготовлению и реализации.