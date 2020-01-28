Отмечается, что из учебных заведений полицейские провели срочную эвакуацию более 1,5 тыс. учеников, учителей и других работников. Далее правоохранители тщательно обследовали помещения зданий и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных устройств или веществ не нашли.
«Они — 17-летние ученицы одиннадцатого класса, которые учатся в одной из "заминированных" школ. Школьницы признали свою вину, а свой поступок объяснили тем, что хотели "пошутить". Поскольку правонарушители подлежат уголовной ответственности, то решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления», — сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.