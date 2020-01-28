Полицейские в Киеве задержали учениц одиннадцатого класса, которые сообщили о ложном минировании двух школ в Дарницком районе, чтобы пошутить. Об этом 28 января сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook

Удар по детям: Мэру Кривого Рога сообщили о минировании шести школ © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Они — 17-летние ученицы одиннадцатого класса, которые учатся в одной из "заминированных" школ. Школьницы признали свою вину, а свой поступок объяснили тем, что хотели "пошутить". Поскольку правонарушители подлежат уголовной ответственности, то решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления», — сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.