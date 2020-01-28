Молодой человек учился и проживал далеко от Уханя, в котором находится эпицентр заболевания. Заболел он еще 23 января. Из Китая студент сначала прибыл в Варшаву, а оттуда автобусом добрался до Львова.
Местные врачи госпитализировали его в отдельном боксе. Предварительные анализы коронавирус не подтвердили. Повторные анализы отправлены в Центр общественного здоровья Украины
«Состояние пациента, который прибыл из Китая с признаками ОРВИ — удовлетворительное, наблюдается незначительный ринит», — говорится в сообщении.
По состоянию на 28 января эпидемия унесла жизни 106 человек, всего медики зафиксировали боле 4,5 тысячи случаев нового заболевания.