Состояние львовского студента, который вернулся из Китая с симптомами простуды, врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом 28 января сообщила пресс-служба Львовской обладминистрации со ссылкой на областную клиническую инфекционную больницу

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