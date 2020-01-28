Лондон против герба, а Вашингтон - Бандеры. Почему спецслужбы Запада не любят украинских нацистов
Лондон против герба, а Вашингтон - Бандеры. Почему спецслужбы Запада не любят украинских нацистов
© РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк
В твите утверждалось, что Освенцим был крупнейшим лагерем смерти нацистов, а также что в 1945 году его освободила армия Соединенных Штатов Америки.

Этот пост вызвал возмущение у местных пользователей интернета. Разразился скандал, и издание было вынуждено принести извинения за ошибку.

В Der Spiegel назвали свой промах «чрезвычайно неловким» и отметили, что критику в свой адрес воспринимают как справедливое наказание.

Вскоре издание исправило сообщение в Twitter, теперь в нем сказано, что концлагерь освободила Красная армия Советского Союза.    