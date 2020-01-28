Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал в Twitter пост о том, что концлагерь Освенцим на территории современной Польши якобы освободили американские военные, а не красноармейцы. О казусе сообщила RT 28 января

Украина.ру на Youtube «Били тупыми предметами, спускали с лестницы»: история украинского пленника