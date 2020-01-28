В твите утверждалось, что Освенцим был крупнейшим лагерем смерти нацистов, а также что в 1945 году его освободила армия Соединенных Штатов Америки.
Этот пост вызвал возмущение у местных пользователей интернета. Разразился скандал, и издание было вынуждено принести извинения за ошибку.
В Der Spiegel назвали свой промах «чрезвычайно неловким» и отметили, что критику в свой адрес воспринимают как справедливое наказание.
Вскоре издание исправило сообщение в Twitter, теперь в нем сказано, что концлагерь освободила Красная армия Советского Союза.
"Damals. Als die Amerikaner #Auschwitz befreiten." @derspiegel— Holger Michel (@Holger_Michel) 26 января 2020 г.
Oder: wenn dir ein deutsches Leitmedium ungewollt beweist, dass wir viel mehr statt weniger Geschichtsunterricht brauchen. pic.twitter.com/6XhZV18Hsr