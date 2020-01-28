Ясько задали вопрос об отношении к судебной реформе в Польше. Журналисты бежали за ней по коридору, но она делала вид, что не замечает их.
Сотрудники СМИ напомнили Ясько, что она приехала сюда на деньги украинских налогоплательщиков и обязана рассказать, как отстаивает интересы страны в ПАСЕ.
«Я не даю сейчас комментариев. Коллеги, пожалуйста, у нас сейчас встреча, комментарии я сейчас не могу давать», — сказала она.
С кем встреча, Ясько также не сообщила.
По словам журналистов, глава украинской делегации в ПАСЕ избегает общения с журналистами уже второй день подряд.
Ранее Елизавета Ясько сообщила, что украинская делегация в ПАСЕ приняла решение разделиться на несколько политических групп.