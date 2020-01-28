Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков считает, что необходимо расследование, чтобы сказать, был ли на Украине госпереворот в 2014 году или нет. Об этом 28 января он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

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Бабиков отметил, что она случилась именно потому, что в обществе назрели те отношения, когда верхушка не понимала остальное общество.

«Революция — это объективные события, которые имели место. Однако органы досудебного расследования, которые расследуют эти уголовные производства, должны выяснить все обстоятельства и исследовать все обстоятельства, которые заявляют как одна сторона, так и другая. Именно таким образом может быть обеспечено объективное выяснение и предоставления обществу, что имело место в 2014 году», — сказал замдиректора ГБР.

Он заявил, что не является руководителем органа досудебного расследования.