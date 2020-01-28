В частности, журналистка «Прямого» задала вопрос о том, что ГБР якобы хочет революцию достоинства превратить в государственный переворот и расследует по этому поводу производство. Она спросила у Бабикова, как он относится к так называемой Революции достоинства.
Бабиков отметил, что она случилась именно потому, что в обществе назрели те отношения, когда верхушка не понимала остальное общество.
«Революция — это объективные события, которые имели место. Однако органы досудебного расследования, которые расследуют эти уголовные производства, должны выяснить все обстоятельства и исследовать все обстоятельства, которые заявляют как одна сторона, так и другая. Именно таким образом может быть обеспечено объективное выяснение и предоставления обществу, что имело место в 2014 году», — сказал замдиректора ГБР.
Он заявил, что не является руководителем органа досудебного расследования.