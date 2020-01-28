Собственником танкера «Делфи», который в конце ноября 2019 года сел на мель в районе одесского пляжа Дельфин, является экс-депутат Николаевского облсовета от Партии регионов Олег Ковтунов. Об этом 28 января сообщила «Думская» со ссылкой на источник в Морской администрации Одессы

Полиция завела дело после крушения танкера «Делфи» под Одессой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В ходе недавнего заседания областной комиссии по ЧС, посвященного ситуации вокруг бункеровщика, председатель облгосадминистрации Максим Куцый потребовал от представителя собственника судна Юрия Голикова до 28 января определиться с датой начала работ по подъему танкера. Этот день наступил, но ответа от судовладельца так и не последовало.

По данным издания, настоящий собственник танкера — Олег Ковтунов — основал почти 20 компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве, в частности, ООО «Профистрой», ООО «Алиотта», ООО «Наше дело ОК», ООО «Мистер Дрейк», ЧП «Меркурий», ООО «Красный дракон», ООО «Данко ДО», ООО «Х-ойл» и прочие. Некоторые из них занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами.

Стоит отметить, что бизнесмен был исключен из Партии регионов 2008 году и лишен депутатского мандата в 2009-м после того, как Ковтунов был признан виновным по статье о самоуправстве. Дело в том, что в 2007 году он, еще будучи депутатом, оформил на своего шофера кредит на сумму 24 тысячи гривен (60,8 тысячи рублей). Ни одной выплаты по погашению кредита в финучреждение не поступило.

Через несколько месяцев служба безопасности николаевского филиала банка нашла мужчину, на которого был оформлен кредит, но оказалось, что он займов не брал и об использовании своих документов не знал. К тому моменту у Ковтунова он уже не работал.

Терпящий бедствие возле Одессы танкер «Делфи» мог незаконно перевозить нефть – СМИ © Госпогранслужба

До этого чиновники называли владельцами танкера бирмингемские фирмы Atenia Holding Ltd и Frio Fondo LP. Как и само судно, обе компании фигурируют в уголовном деле, связанном с деятельностью бизнес-группы Сергея Курченко.

Согласно материалам дела, в течение 2012-2014 годов бизнесмен организовал схему по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов. Их оформляли как транзитный груз или продукцию Одесского нефтеперерабатывающего завода, что позволяло уклоняться от уплаты налогов, сборов и платежей.