Минувший год стал наименее кровопролитным для гражданского населения Донбасса. Об этом заявил бывший спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает 28 января Интерфакс-Украина

По словам Сайдика, в 2019 году представители ОБСЕ зафиксировали наименьшее количество жертв среди гражданского населения.

«В 2016 у нас было 88 погибших и 354 раненых в рамках конфликта. В 2019 — только 19 погибших и 128 раненых. В 2016 из погибших было шестеро детей, а в прошлом году вообще ни один ребенок не погиб», — сказал Сайдик на конференции «ОБСЕ на Украине в 2019 году» в Киеве.

Очень плохая мина при очень плохой войне. Украина вошла в пятерку самых взрывоопасных стран мира © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Мартин Сайдик назвал мины. По данным международной организации Handicap International, Украина входит в пятерку стран с самым высоким уровнем гибели людей от взрывов противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые провозгласили независимость после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.