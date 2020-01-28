«Всем нужно носить маски, сократить контакты на близком расстоянии. Вирус может передаться и через прикосновение, если потереть глаз руками, на которые попал вирус», — рассказал китайский чиновник.
О вспышке заболеваемости неизвестным ранее вирусом китайские власти сообщили в декабре 2019 года. К текущему моменту количество заболевших превысило 4,5 тысячи человек, более 100 из них скончались.
По последним данным, 2019-nCoV — гибрид двух вирусов, один из которых поражает летучих мышей, а другой — змей.
Первые случаи заболевания были зафиксированы на оптовом рынке в городе Ухань, где нелегально продавали мясо диких животных, в том числе змей.
Группа китайских ученых под руководством Сингуана Ли из Уханьского университета биоинженерии провела исследование, согласно которому вирус возник примерно два года назад.
Сначала змеи заразились коронавирусом летучих мышей, а потом в организме пресмыкающихся два вируса обменялись участками ДНК, в результате чего на свет появился штамм, названный впоследствии 2019-nCoV.