Новый тип коронавируса 2019-nCoV распространяется не только воздушно-капельным путем, заразиться также можно, прикоснувшись к глазам грязными руками. Об этом, как пишет РИА Новости 28 января, сообщил член экспертной группы госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван

«Всем нужно носить маски, сократить контакты на близком расстоянии. Вирус может передаться и через прикосновение, если потереть глаз руками, на которые попал вирус», — рассказал китайский чиновник.

Наши на Хайнане. Что происходит на китайском острове, где началась эпидемия коронавируса © РИА Новости, Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

По последним данным, 2019-nCoV — гибрид двух вирусов, один из которых поражает летучих мышей, а другой — змей.

Первые случаи заболевания были зафиксированы на оптовом рынке в городе Ухань, где нелегально продавали мясо диких животных, в том числе змей.

Группа китайских ученых под руководством Сингуана Ли из Уханьского университета биоинженерии провела исследование, согласно которому вирус возник примерно два года назад.

Сначала змеи заразились коронавирусом летучих мышей, а потом в организме пресмыкающихся два вируса обменялись участками ДНК, в результате чего на свет появился штамм, названный впоследствии 2019-nCoV.