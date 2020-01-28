Первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук подал депутатское обращение с требованием немедленно освободить Александра Бабикова с должности замдиректора Госбюро расследований. Об этом 28 января сообщается в Facebook партии

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«Александр Бабиков не представляет сейчас интересы экс-президента Виктора Януковича, но как адвокат имел доступ к частной информации подзащитного. Это создает прямую почву для злоупотреблений, что и является по своей сути конфликтом интереса», — заявил Осадчук.

Также он отметил, что Бабиков пытается убедить общество в своей непричастности к скандальным уголовным делам.