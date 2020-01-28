Отмечается, что Бабиков должен не давать брифинги, а написать заявление на увольнение, поскольку его назначение имеет конфликт интересов.
«Александр Бабиков не представляет сейчас интересы экс-президента Виктора Януковича, но как адвокат имел доступ к частной информации подзащитного. Это создает прямую почву для злоупотреблений, что и является по своей сути конфликтом интереса», — заявил Осадчук.
Также он отметил, что Бабиков пытается убедить общество в своей непричастности к скандальным уголовным делам.