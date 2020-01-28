Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заверил, что не имеет влияния на министра здравоохранения Зоряну Скалецкую. Об этом 28 января сообщает РБК-Украина

Медицинский геноцид на Украине. Минздрав доводит украинцев до смерти © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«И к тому же Зоряна Скалецкая — это не простая девочка, которой можно как куклой управлять. Во-первых, в силу своего места рождения. Галичанками не сильно поуправляешь. Во-вторых, она достаточно умный и опытный человек, у нее большой экспертный опыт», — заявил он.

Радуцкий отметил, что если бы кадровая политика Минздрава сильно от него зависела, то Скалецкая давно бы ушла с должности.

В августе во время первого заседания Рады девятого созыва Радуцкий вел переписку в мессенджере на своем смартфоне о кандидатах на пост министра здравоохранения. Тогда он назвал Скалецкую «своим человеком» и спрогнозировал ее назначение главой Минздрава.