По его словам, он понимает, что его сообщение 29 августа спровоцировало прессу считать, что он полностью координирует деятельность министерства, но это далеко не так.
«И к тому же Зоряна Скалецкая — это не простая девочка, которой можно как куклой управлять. Во-первых, в силу своего места рождения. Галичанками не сильно поуправляешь. Во-вторых, она достаточно умный и опытный человек, у нее большой экспертный опыт», — заявил он.
Радуцкий отметил, что если бы кадровая политика Минздрава сильно от него зависела, то Скалецкая давно бы ушла с должности.
В августе во время первого заседания Рады девятого созыва Радуцкий вел переписку в мессенджере на своем смартфоне о кандидатах на пост министра здравоохранения. Тогда он назвал Скалецкую «своим человеком» и спрогнозировал ее назначение главой Минздрава.