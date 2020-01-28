Владислав Сурков де-юре продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости 28 января

Страсти вокруг отставки и медитации Суркова. Что обсуждают соцсети 27 января © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с госслужбы в связи со сменой курса на украинском направлении.

«Нет, по-прежнему он де-юре является помощником президента Российской Федерации», — заявил Песков в ответ на вопрос, принял ли Путин отставку Суркова.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что Сурков является ценным кадром, которого не хотят отпускать, пресс-секретарь ответил, что «в данном случае» он этого не говорил, а только констатировал де-юре ситуацию.

В ответ на вопрос о том, определено ли, кто в Администрации президента будет заниматься вопросами Украины, он ответил, что «нюансировка продолжается». Песков пообещал проинформировать общественность, как только будут определены «юридическая формулировка и определенные нюансы с точки зрения пересечения функций с другими подразделениями администрации».