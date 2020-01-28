Включение украинского трезуба британскими правоохранителями в список экстремистской символики говорит о том, что в перспективе Европе вообще не будут нужны украинские праворадикалы. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью YouTube-каналу Politwera

Погребинский объяснил, что нужно считать первой мощной атакой на президента Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский в борьбе с неонацистскими организациями мог бы опереться на эту поддержку европейцев, но пока что эта поддержка еще не была четко артикулирована.

«Да, есть такие мелкие поводы вроде тризуба. Да, некоторые европейские политики высказываются в том духе, что их настораживает рост ультраправых на Украине. Но какого-то сильного голоса Европы нет», — констатировал Погребинский.

Более того, по его словам, Украина игнорирует некоторые подписанные с Европой документы, в частности, требования Венецианской комиссии в вопросе языковой политики, люстрации и другим проблемам.

Политолог добавил, что такое поведение Евросоюза связано в том числе с увеличивающейся ролью США на Украине, которые в том же вопросе донбасского конфликта навязывают идеи, прямо противоположные Минским соглашениям.