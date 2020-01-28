Президент Украины Владимир Зеленский считает, что бывшей власти должно быть стыдно за то, что спустя два года после смерти первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка нет должным образом оборудованной могилы и памятника. Об этом 28 января Зеленский написал в своем Telegram

Зеленский напомнил, что сигналом для пробуждения экипажа «Колумбии» он выбрал гимн Украины. Таким образом, «Ще не вмерла Украина» впервые прозвучала в космосе над всей планетой Земля.

«Несмотря на многочисленные регалии, его характеризуют как очень скромного человека, очень порядочного и честного. Он — наша легенда. И сегодня, 28 января, ему исполнилось бы 69 лет… И, к сожалению, о неприятном. Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича до сих пор нет обустроенной могилы и памятника», — написал президент.

Леонид Каденюк: Вместе с украинской космонавтикой умирает вся промышленность © NASA

Зеленский также отметил, что проект мемориала существует, а финансирование государство берет на себя, о чем есть договоренность с правительством.