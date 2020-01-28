Зеленский напомнил, что сигналом для пробуждения экипажа «Колумбии» он выбрал гимн Украины. Таким образом, «Ще не вмерла Украина» впервые прозвучала в космосе над всей планетой Земля.
«Несмотря на многочисленные регалии, его характеризуют как очень скромного человека, очень порядочного и честного. Он — наша легенда. И сегодня, 28 января, ему исполнилось бы 69 лет… И, к сожалению, о неприятном. Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича до сих пор нет обустроенной могилы и памятника», — написал президент.
По его словам, на прощании с Каденюком в 2018 году были политики высокого уровня, и Украине «должно быть стыдно», что за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца.
Зеленский также отметил, что проект мемориала существует, а финансирование государство берет на себя, о чем есть договоренность с правительством.