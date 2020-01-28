Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий не понимает, зачем ушел из бизнеса, потому что недоволен своей работой в Верховной Раде. Об этом 28 января он рассказал в интервью РБК-Украина

«Тошно и противно… И один только вопрос. Зачем мне все это нужно?… В бизнесе нет понятия политических целесообразностей. В политике все иначе: ты обнимаешься с человеком, улыбаешься, а на следующий день узнаешь, что тебе "вставили нож в спину"», — заявил депутат.

Депутата Рады обматерили при обсуждении снятия из СМИ публикации о его нецензурных высказываниях © Facebook, mihail.radutsky Владимиром Зеленским, однако он не видит себя на госслужбе именно в таком статусе. Он отметил, что то, чем он занимается в Раде, намного важнее, поскольку успех исполнительной власти во многом зависит от законодательной.

Также он заявил, что не собирается отказываться от мандата, поскольку пришел в политику вместе с Зеленским и не хочет его подводить.