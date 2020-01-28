Около 15 человек вышли на акцию против назначения заместителем главы Госбюро расследований бывшего адвоката Виктора Януковича - Александра Бабикова, который сегодня дает свой первый брифинг. Об этом 28 января сообщает hromadske

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