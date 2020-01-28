Около 15 человек вышли на акцию против назначения заместителем главы Госбюро расследований бывшего адвоката Виктора Януковича - Александра Бабикова, который сегодня дает свой первый брифинг. Об этом 28 января сообщает hromadske
«Организатор акции Денис Любченко рассказал, что участники акции собрались под ГБР, чтобы дать отпор назначению пророссийских людей на руководящие должности», — говорится в материале.
Отмечается, что жена убитого журналиста газеты «Вести» Вячеслава Еремея также выразила возмущение назначением Бабикова.
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