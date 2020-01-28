«Я его не представлял». Замглавы ГБР открестился от Януковича
«Я его не представлял». Замглавы ГБР открестился от Януковича
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
«Организатор акции Денис Любченко рассказал, что участники акции собрались под ГБР, чтобы дать отпор назначению пророссийских людей на руководящие должности», — говорится в материале.

Отмечается, что жена убитого журналиста газеты «Вести» Вячеслава Еремея также выразила возмущение назначением Бабикова.