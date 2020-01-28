Информация о том, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» идут полным ходом, не соответствует действительности. Об этом сообщил российский актер Александр Феклистов, исполнивший роль Александра Берковича (Сан-Саныча), передает 27 января pravda-news.ru

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«Уезжаем в Минск и будем там снимать то, что не досняли. Летом будем снимать еще. Я с опаской читал сценарий седьмого сезона, казалось, что ранее мы уже все рассказали. Что высасывать из пальца? Тем не менее, сценаристы с продюсером и режиссером Андреем Яковлевым придумали невероятный ход. Мы попадаем в совершенно другое время. Силой воздействия и собственной фантазии, без увеселительного газа и наркотиков», — сказал Феклистов.

Шестой сезон «Сватов» снимали на Украине, однако из-за госпереворота в стране, в результате которого к власти пришли антироссийские радикалы, продолжать там съемки стало невозможно. Седьмой сезон будут снимать в Белоруссии.