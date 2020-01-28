Президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет достичь мира в вопросе Донбасса, но его окружение выдвигает заранее невыполнимые условия вроде передачи Киеву под контроль границы с РФ или разоружения ополченцев до выборов в регионе. Об этом рассказал политолог Михаил Погребинский в недавнем интервью YouTube-каналу Politwera

«Ты зачем туда едешь?» Погребинский назвал визит Зеленского в Давос плохим знаком © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Но эта позиция, подчеркнул политолог, фактически означает отказ Киева от Донбасса, потому что растягивание этой ситуации на долгое время приведет к тому, что жители восставшего региона массово получат российские паспорта, на чем все и закончится.

Погребинский добавил, что заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко и других дипломатов о желании «перекроить» Минские соглашения можно охарактеризовать украинской пословицей «Дурень думкой богатеет».