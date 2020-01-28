«На кого это рассчитано? На дурачков? Мне кажется, что это больше рассчитано на национал-радикалов, которые скажут: "Браво. Наконец-то правильная позиция"», — пояснил эксперт.
Но эта позиция, подчеркнул политолог, фактически означает отказ Киева от Донбасса, потому что растягивание этой ситуации на долгое время приведет к тому, что жители восставшего региона массово получат российские паспорта, на чем все и закончится.
Погребинский добавил, что заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко и других дипломатов о желании «перекроить» Минские соглашения можно охарактеризовать украинской пословицей «Дурень думкой богатеет».